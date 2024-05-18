جرائم وحوادث

ضبط مقيم ووافد بتأشيرة زيارة لترويجهما حملات حج وهمية ومضللة بتوفير سكن ونقل للحجاج – صورة

2024/05/18
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قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم و وافد بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية لترويجهما حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت توفير سكن ونقل للحجاج بغرض النصب والاحتيال، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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جريدة الرياض

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