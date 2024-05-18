حرس الحدود يحبط تهريب 360 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر





قامت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان بإحباط عملية تهريب تقدر بـ 260 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر. تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتم تسليم المضبوطات للجهات المختصة.

وفي نفس السياق، تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير من القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود، من جنسيات إثيوبية وصومالية، لتورطهم في عملية تهريب 100 كيلوغرام من نبات القات المخدر. تمت استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات للجهات المختصة.

تهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام المخصصة، وذلك لضمان سرية المعلومات ومعالجتها بشكل فوري وفعال.

جريدة الرياض