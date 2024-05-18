بيان من امير عموم قبائل دار حمر





بسم الله الرحمن الرحيم

*امارة عموم قبائل دار حمر*

———————————–

*مكتب الامير*

بيان رقم (1)17/5 2024

عقب المقال الذي صدر امس الاول من قيادة المليشيا والذي تناول استيلائهم على محلية غبيش غرب كردفان واعتبارها من الاراضي المحررة وبعد جرائم القتل التي ارتكبوها في حق المواطنين العزل طالعنا بيان متراخي وضعيف وركيك سرق فيه لسان القبيلة باجراء تصالحات مزيفة وقالوا بمباركة الامير عبدالقادر منعم منصور امير عموم قبائل دار حمر و تحدث المرجفون بإسم الادارة الاهلية لقبيلة حمر دون علمنا ودون ان نفوضهم

مانسب من وصف غير دقيق وغير صحيح وغير قانوني وغير عرفي للابن عبدالقادر علي محمد عبيدالله بصفته وكيل امارة عموم قبائل دار حمر نؤكد ان امارة عموم قبائل دار حمر هي امارة رسمية تتبع الدولة وتحتكم لقانون الادارة الاهلية في السودان ولها وكيل واحد هو الامير منعم عبدالقادر منعم منصور وليست لها وكلاء على مستوى محليات دار حمر اما ظهور الابن عبدالقادر علي محمد عبيدالله هذا لكونه احد اعيان ووجهاء مدينة غبيش وهو ابن الشرتاي علي محمد عبيدالله هو فقط يساعد ابنه الشرتاي اسماعيل محمد علي عبيدالله في اعمل الشرتاوية

إحقاقا للحق انا الامير عبدالقادر منعم منصور امير امارة عموم قبائل دار حمر ان ما نسب إلى هي متاجرة رخيصة ظلت مليشيا الدعم السريع و المتعاونين معهم تنسج خيوطها في كل ولايات السودان بحثا عن قبول مجتمعي إفتقدوه منذ ان قرروا احتلال منازل المواطنين واغتصاب الفتيات وقتل المواطنين واحتلال الاعيان المدنية بموجب هذه الاعمال الشنيعة فقدوا الدعم الاجتماعي والمجتمعي وهم الاااان يحاولون إيجاده عبر الفهلوة وخداع المجتمعات الآمنة وما نسب إلى الامارة بمواقف رجالها غير صحيح لا يناسب عظمة ومجاهدات وتأريخ القبيلة خاصة في القضايا الوطنية ومنذ اندلاع الحرب في يومها الاول كقبيلة حددنا وقوفنا إلى جانب القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة والشرطة وشرطة الاحتياطي المركزي والمجاهدين والمستنفرين الذين يدافعون عن كرامة الشعب السوداني ومكتسباته وكرامتة وفي توضيح ذلك يجب وضع النقاط على الحروف وايقاف الفوضى التي حدثت في

غبيش من فئة قليلة عليه ستشرع امارة عموم دار حمر في اتخاذ عقوبات ادارية صارمة لكل شرتاي او شيخ او منسوب للادارة الاهلية شارك المليشيا في استباحة غبيش او تعاطف معهم ورأي الادارة الاهلية ومجتمع الدار اوردته الامارة في عدة لقاءات هو مبايعة القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى والوقوف معها في حرب الكرامة ضد مليشيا ال دقلو ودويلة الامارات هذا الموقف التأريخي الراسخ لا تنازل عنه ولن تسمح امارة عموم قبائل دار حمر المساس بميثاق شرف المعاهدة العظيم لاي شخص او جماعة مهما كانت مكانتهم

ونحن في الادارة الاهلية مسؤوليتنا حفظ الامن ورتق النسيج الاجتماعي واجراء التصالحات القبلية برعاية مؤسسات الدولة السودانية ذات الصلة وليست برعاية المليشيا المتمردة التي حملت السلاح في وجه الدولة والمواطن ونحذر كل رجال الادارة الاهلية في محلية غبيش المنسوبين إلينا الذين كانو طرف في هذه التسوية الرخيصة والمتاجرة بدماء اهلنا الابرياء مع مليشيات الدعم السريع عليهم ان لا يتحدثوا باسم قبيلة حمر واذا تحدثوا فهم يمثلون انفسهم فقط ولن تكن لهذه التسويه الغير اخلاقية اي سند قانوني ولا سند عرفي ولا سند قبلي و نحن في الادارة الاهلية حذرنا من مغامرات المليشيا. وظللنا نتابع افعالها في غبيش وجرائم القتل والترويع جميعها كانت تنبئ بحدوث كوارث وقد كان قتلت المليشيا في خلال اسبوع (😎 من خيرة شباب القبيلة بدواعي انهم فلول وكيزان والصلح المزيف الذي صورته بعض اقلام تجار الازمات وادعت انه صلح شامل نحن ندرك حجم الضغط الذي تعرض له أولياء الدم تفسيرنا له انه تنازل تحت الإكراه والتهديد والوعيد ومن هنا أقولها انا الامير عبدالقادر منعم منصور امير عموم قبائل دار حمر على المليشيا الخروج من مدينة غبيش والذهاب للاحراش حيث يوجد الشرفاء من ابناء قوات الشعب المسلحة السودانية والتي اذاقتهم صنوف القتل والدمار وحققت عليهم انتصارات مدويه في ارض المعارك وفي كل المحاور. ومجئ هؤلاء المليشيا الى غبيش هو هروب من ارض المعركة لذلك نحذر المليشيا من عدم اختبار قبيلة حمر في كرامتها وعزتها وكبريائها ووجود المليشيات في وسط المواطنين في مدينة غبيش هو مواصلة لافعالهم الإجرامية وهذا لن نسمح به في دارحمر وفي سبيل تحرير غبيش من دنس المليشيات سنسخر كل طاقاتنا وعلاقاتنا لتحقيق هذا المبتغى

لن يأتى السودان من قبل دار حمر ونحن احياء (باطن الارض افضل لنا من ظاهرها) غبيش بلد غالية لاتعرف قيمتها هذه المليشيا واعوانهم سندافع عنها برجال يعرفون قيمة الوطن

ويعلم الكل ان هذه الدار اميرها الامير عبدالقادر منعم منصور ووكيل امارتها هو الامير منعم عبدالقادر منعم منصور ومن ينتحلون هذه الصفات ويتحدثون بإسم الامير سيحاسبهم القانون على كذبتهم الشنيعة وسقطتهم في امتحان الوطنية ومهما فعلو لن يغفر لهم شعب دار حمر هذا الموقف الجبان والانحدار اللا اخلاقي

الامير / عبدالقادر منعم منصور

امير عموم قبائل دار حمر