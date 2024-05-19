جرائم وحوادث

القبض على متعاونين مع المليشيا بالدبة – صور

2024/05/19
2015 10 2121 46 30.009839 prison

ضمن إطار خطة تأمين محلية الدبة، تمكنت قوة مشتركة من الشرطة، والقوات المسلحة، والمخابرات العامة، وقدامى المحاربين من إلقاء القبض على مجموعة من الأفراد المتعاونين مع مليشيا التمرد الإرهابية، حيث كانوا يشاركون في تهريب الوقود إلى المناطق التي تحت سيطرة المليشيا المتمردة.

تدخلت لجنة أمن المحلية وتمكنت من رصد مواقع المشتبه بهم واعتقالهم، وحضر المدير التنفيذي لمحلية الدبة ورئيس لجنة أمن المحلية، الأستاذ محمد صابر، وأعضاء اللجنة الأمنية إلى نقاط الاعتقال لتقديم التهاني والتقدير للقوة المشتركة على الجهد الكبير الذي بذلوه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك رفع بلاغات جنائية وطوارئ، وتسليم المتهمين إلى النيابة العامة لبدء الإجراءات القانونية ضدهم فورًا.

أشاد المدير التنفيذي لمحلية الدبة في تصريح لـ (سونا) باليقظة الأمنية للأجهزة الأمنية وقوة المستنفرين ودورهم البارز في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتأمين المحلية.

وأكد أن الترس محروس ومحمي بشكل جيد وأنه سيتم القبض على كل من يحاول الهروب بطرق غير شرعية وسيواجه إجراءات قانونية مشيرا إلى أن القوة المشتركة نصبت كمينا محكما في الساعات الأولى من صباح الخميس على بعد ثلاثين كيلو من المحلية وتم ضبط عدد من المتهمين وبحوزتهم الوقود المهرب وعدد اثنين عربة بوكس.
441621656 484029437312100 7581757428467383083 n.jpg? nc cat=103&ccb=1 7& nc sid=5f2048& nc eui2=AeGr1T9HruBMPX 6 txvPV 9i Y1zxRIOfaL9jXPFEg59tvA2fKAi1wRk5iizSCEPOXNBpr1q5TAevV81CN8ABG1& nc ohc=I0t1iPK7nPMQ7kNvgGHeFPh& nc ht=scontent.fcai11 1
444485677 484029470645430 377012778077533153 n.jpg? nc cat=111&ccb=1 7& nc sid=5f2048& nc eui2=AeEb03tk8ppfzfWoB0DraMlDaCp4M9DQD4toKngz0NAPi 0f3xOK7TmWiyqiN z6zwH9RYn8oTolRVVY26fBMoCt& nc ohc=gU7ZEHFiDHEQ7kNvgFJKQPR& nc ht=scontent.fcai11 1
سونا

مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/05/19