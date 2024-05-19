القبض على متعاونين مع المليشيا بالدبة – صور

ضمن إطار خطة تأمين محلية الدبة، تمكنت قوة مشتركة من الشرطة، والقوات المسلحة، والمخابرات العامة، وقدامى المحاربين من إلقاء القبض على مجموعة من الأفراد المتعاونين مع مليشيا التمرد الإرهابية، حيث كانوا يشاركون في تهريب الوقود إلى المناطق التي تحت سيطرة المليشيا المتمردة.

تدخلت لجنة أمن المحلية وتمكنت من رصد مواقع المشتبه بهم واعتقالهم، وحضر المدير التنفيذي لمحلية الدبة ورئيس لجنة أمن المحلية، الأستاذ محمد صابر، وأعضاء اللجنة الأمنية إلى نقاط الاعتقال لتقديم التهاني والتقدير للقوة المشتركة على الجهد الكبير الذي بذلوه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك رفع بلاغات جنائية وطوارئ، وتسليم المتهمين إلى النيابة العامة لبدء الإجراءات القانونية ضدهم فورًا.

أشاد المدير التنفيذي لمحلية الدبة في تصريح لـ (سونا) باليقظة الأمنية للأجهزة الأمنية وقوة المستنفرين ودورهم البارز في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتأمين المحلية.