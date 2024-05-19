إنجاز تاريخي.. باير ليفركوزن أول فريق ألماني يحرز “الدوري الذهبي”





بفضل فوزه على أوغسبورغ 2-1 في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم “بوندسليغا”، أصبح باير ليفركوزن بطلاً لألمانيا، وهو أول فريق في تاريخ البطولة يحقق “الدوري الذهبي” دون تعرض لأي خسارة طوال الموسم.

بفضل جهود رجال المدرب الإسباني شابي ألونسو، تمكن الفريق من تحقيق سلسلة من المباريات بدون هزيمة وصلت إلى 51 مباراة في جميع المسابقات. ويبقى لديهم مباراتين فقط، حيث يواجهون أتالانتا الإيطالي في نهائي الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، وكايزرسلاوترن من الدرجة الثانية في نهائي كأس ألمانيا، وذلك بهدف إكمال الموسم دون أي هزيمة.

ويدين بطل ألمانيا الجديد المتوّج باللقب للمرة الأولى في تاريخه في أبريل الماضي بفوزه إلى ثنائية النيجيري فيكتور بونيفايس (12) وروبرت أندريتش (27)، فيما قلّص التركي ميرت كومور النتيجة للفريق البافاري.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 90 نقطة (28 فوزًا و6 تعادلات) في صدارة الترتيب، وبفارق شاسع بلغ 17 نقطة عن شتوتغارت الذي أنهى الموسم ثانيًا على حساب بايرن ميونيخ بعد فوزه الساحق على بوروسيا مونشنغلادباخ 4-0، فيما سقط بايرن على يد هوفنهايم 2-4 لينهي موسمًا “للنسيان”.

وفي معركة قاع الترتيب، نجح أونيون برلين في تفادي الهبوط، وحتى خوض مواجهة الملحق امام ثالث الدرجة الثانية عندما فاز على فرايبورغ بالدقائق القاتلة 2-1 ليتقدم الى المركز الخامس عشر مستفيدا من خسارة بوخوم الكبيرة امام فيردر بريمن 1-4.

وسيكون على بوخوم خوض مواجهة الملحق امام دوسيلدورف ثالث الدرجة الثانية، في حين سقط كولن رسميًا برفقة دارمشتات متذيّل الترتيب بعد خسارته امام هايدنهايم 1-4.

فرانس برس