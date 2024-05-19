بالصور.. تركيا تعتقل أمريكياً حاول تهريب عناكب وعقارب «باهظة الثمن»





ألقت السلطات التركية القبض على رجل يُشتبه في محاولته تهريب عناكب وعقارب سامة، ويقدر قيمة العقاقير المستخرجة من بعضها بنحو عشرة ملايين دولار.

ووفقًا لوسائل الإعلام الرسمية، تم القبض على المشتبه به، وهو أمين المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في نيويورك، في مطار إسطنبول يوم الأحد. وقد تم ضبط العديد من الحقائب في ممتلكاته، تحتوي على نحو 1500 عقرب وعنكبوت، بما في ذلك أنواع من العناكب السامة، بالإضافة إلى عدد من الزجاجات البلاستيكية التي تحتوي على سوائل غير معروفة.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن المشتبه به يُدعى لورينزو برينديني، أمين المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، مع عدم ذكر مصدر للمعلومات. لم يتم حتى الآن الرد على طلبات التعليق من قبل المتحف أو برينديني نفسه.

وقالت الشرطة إن العقارب والعناكب المضبوطة متوطنة في تركيا ويمكن نسخ حمضها النووي واستخلاص سمومها لاستخدامها في صنع أدوية. وأضافت أن المشتبه به يواجه اتهامات بموجب قانون مكافحة التهريب، دون أن تذكر اسمه.

وتابعت «من المفهوم أن هذه الأدوية لها قيمة مالية عالية للغاية، وبالتالي فإن نقل هذه الأنواع الحيوانية إلى خارج البلاد ممنوع منعاً باتاً».

وأردفت: «الأبحاث أظهرت أن القيمة السوقية للتر واحد من الدواء المُستخرج من سم العقرب تصل إلى عشرة ملايين دولار».

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