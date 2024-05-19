يتزعمهم أجنبي.. حبس عصابة النصابين في حلوان 4 أيام

أمرت الجهات القضائية المختصة بحبس مجموعة عصابية مؤلفة من 4 أفراد، بزعامة شخص أجنبي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين في منطقة حلوان.

وقد اعترف المتهمون أمام الجهات القضائية بممارستهم أنشطة إجرامية تتضمن النصب والاحتيال على المواطنين، حيث كانوا يقومون بإيهام الضحايا بقدرتهم على تغيير العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية بأسعار مخفضة.

وكشف المتهمون أنهم كانوا يتواصلون مع ضحاياهم عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، ثم يلتقون بهم ويقومون بسرقة المبالغ النقدية التي بحوزتهم. وتبين أن المبالغ النقدية وبطاقات الهوية التي تم العثور عليها بحوزة المتهمين قد تم سرقتها من شخص وسيدة قاموا بجذبهما لتغيير مبالغ نقدية لديهما، وفي لقاءهما قاموا بسرقة تلك المبالغ والفرار.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط (4 أشخاص “أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول” – لأحدهم معلومات جنائية”) حال إستقلاهم سيارة “مطموسة اللوحات” بدائرة قسم شرطة حلوان.. وبحوزتهم (مبالغ مالية – بطاقة تحقيق شخصية خاصة بأحد الأشخاص).

جريدة الدستور