تشابي ألونسو: سنتفاخر بما حققناه بعد 20 عاما

قال تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، إن الفريق سيعمل بجد لتعزيز تفوقه في الموسم الحالي، حيث أنهم أنهوا مسابقة الدوري الألماني (البوندسليجا) كأبطال دون أي هزيمة، كما حققوا نتائج مميزة في البطولات القارية.

وقد أصبح باير ليفركوزن أول فريق يحقق لقب الدوري الألماني دون تلقي أي هزيمة، حيث فازوا في اللقاء الأخير أمام أوجسبورج بنتيجة 2/1.

الآن، يسعى الفريق لتحقيق بطولتين إضافيتين، إذ سيلعب نهائي الدوري الأوروبي أمام أتالانتا الإيطالي في دبلن يوم الأربعاء المقبل، وبعدها سيواجه كايزر سلاوترن في نهائي كأس ألمانيا الأسبوع المقبل.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي: “الوصول إلى 90 نقطة هو أمر قوي للغاية، الرقم القياسي هو 91، لم نصل لذلك، لكن البقاء بدون هزيمة هو أمر غير عادي”.

وأضاف: “هذا إنجاز رائع، ليس فقط في ألمانيا، ولكن في أوروبا أيضا، من الغد سيكون لدينا أهدافنا الكبيرة، والأسبوع المقبل سيكون رائعا بالنسبة لنا”.

وتابع المدرب الإسباني: “يمكن للجماهير الاحتفال اليوم، سنستمتع بذلك ثم نتعافى في الغد”.

وأوضح: “هذا يوم مهم للنادي ونحن نستحق أن نكون الأبطال، لذلك سنستغرق بعض الوقت لاستيعاب ذلك”.

وختم ألونسو: “فريقنا وضع نفسه في تاريخ الدوري الألماني، بعد 20 عاما سننظر للخلف ونقول إننا من حققنا ذلك”.

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