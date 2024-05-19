أهلي جدة يفترس أبها وينضم للنخبة الآسيوية





نجح فريق أهلي جدة في تحقيق الفوز على أبها (5-1)، مساء السبت، ضمن الجولة 32 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل أهداف الأهلي كلا من فراس البريكان في الدقيقة (8)، وزياد الجهني (45+1)، وسميحان النابت (73)، ورياض محرز (85)، وفرانك كيسيه (87).

وعزز الأهلي موقعه في المركز الثالث برصيد 61 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام التعاون (الرابع)، وحسم “الراقي” مقعدا آسيويا في بطولة النخبة.وبقي أبها في المركز 17 (قبل الأخير) برصيد 29 نقطة، بالتساوي مع الأخدود الـ 16.

كووورة