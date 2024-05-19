هنري يكشف عن توقعاته لسباق البريميرليج





كشف تييري هنري، أسطورة آرسنال والمدير الفني للمنتخب الفرنسي الأولمبي، عن توقعاته لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2023-2024. يتم إقامة مباريات الجولة الأخيرة للبريميرليج يوم الأحد، وتشتد المنافسة بين مانشستر سيتي وآرسنال على اللقب.

تتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب بفارق نقطتين عن آرسنال، حيث سيستضيف الفريق الأول وست هام، بينما يستقبل الأخير فريق إيفرتون. وصرح هنري في مقابلة مع بي بي سي: “الأمر بيد مانشستر سيتي، لقد شهدتهم يفعلون ذلك مرارًا وتكرارًا، مثل لحظة سيرجيو أجويرو ضد كوينز بارك رينجرز، وكذلك في مباراة توتنهام”.

وأضاف: “رأيتهم لا ينهارون، لذا يزعجني الاعتقاد بأنهم سيتعرضون لذلك، لكن جانب المشجع بداخلي يقول أنت لا تعرف أبدًا ما يمكن أن يحدث”.وتابع: “عندما سيطلق الحكم صافرته، آمل ألا يعيدني ذلك إلى الواقع، لأن الواقع الآن هو أن جماهير السيتي فقط هي التي تشعر بالغرور، ووحدهم يمكنهم التحدث”.

وختم: “إذا فزنا وحصلنا على الكأس، فلا تأتي لإجراء مقابلة معي، سأتحدث كثيرًا، لكن مانشستر سيتي فريق خاص، أتمنى فقط ألا يفوزوا”.

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