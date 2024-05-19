🔴 من (يرش حمدوك بجك ماء ساقط ويذكره أنه (سابق)





حمدوك وقع مع عبد الواحد م نور الإتفاق المليون.. ولكن الجديد أنه وقع هذه المرة بصفته رئيس وزراء سابق بعد أن رفض نور التوقيع معه بصفته رئيسا للأقزام ليفتح الشهية لسؤال المختصين في الألعاب( الهرائية) مامعنى أن يوقع شخص بصفته الدستورية( السابقة)

> هذا ذكرني بطرفة حكاها أحد وزراء الداخلية السابقين( الرجل كان وزيرا في الستينات ) فاستوقفه عسكري المرور وسأله من رخصة المرور ولم تكن بحوزته فقال لرجل المرور( يا إبني انا وزير داخلية سابق) فرد العسكري ساخرا:- ياحاج نص البلد دي وزراء سابقين.. جيب الرخصة… فمن ( يرش حمدوك بجك ماء ساقط ويذكره أنه ( سابق)

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مساخر

حسن إسماعيل

