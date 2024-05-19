جرائم وحوادث
مكافحة المخدرات بأبوحمد تلقي القبض على أحد أخطر تجار المخدرات وتضبط بحوزته مخدرات وأسلحة ومبالغ نقدية – صورة
ألقت قوة مختصة من إدارة مكافحة المخدرات نهر النيل فرعية أبوحمد القبض على أحد أخطر تجار المخدرات بمنطقة الشريك بناءً على رصدها لتحركاته وأنشطته.
وبمداهمة منزل المتهم عثرت القوة على كمية من الحشيش الأفغاني ومخدر الآيس كريستال وبندقية كلاشنكوف و 11 طلقة كلاشنكوف و 66 طلقة قرنوف ومبلغ نقدي من فئات مختلفة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحت المواد 15 أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية و 26 من قانون الأسلحة والذخائر بقسم شرطة أبوحمد وجارٍ استكمال التحريات.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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