السجن لـ8 متهمين باستعراض القوة وقتل شخص وإصابة 5 آخرين في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، “م.خ.م”، و”ن.ش.ال”، بالسجن المشدد 20 عاما، و”م.خ.ب”، و”م.ا.م”، و”م.ال.ع”، و”ع.ال.ح”، و”و.س.ح”، بالسجن المشدد 5 أعوام، و”م.م.ع”، بالسجن 5 أعوام، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 أعوام، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، عدا الثالث “الطفل”، ومصادرة السلاحين الناريين، والأسلحة البيضاء، والطلقات النارية، وفوراغها المضبوطه؛ لاتهامهم باستعراض القوة وقتل “د.ز.ز”.

وتعود وقائع الحادث المسجل برقم 14683 لسنة 2022 في محكمة جنايات سيدي جابر، إلى استلام مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بتصعيد النزاع واستخدام العنف والسلاح، مما أدى إلى ارتعاد المواطنين وحدوث حالة من الرعب ووفاة شخص.

ووفقًا للتحقيقات التي قامت بها الشرطة بناءً على تحرياتها، فإنه جرى تبادل لإطلاق النار واستخدام الأسلحة البيضاء بين المتورطين في الحادث نتيجة لخلافات سابقة، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح نتيجة لإطلاق النار، وهم جميعاً من سكان المنطقة.

كما أشارت التحقيقات التي تم دعمها بتسجيلات كاميرات المراقبة وشهادات الشهود، إلى أن المشتبه بهم كانوا يمارسون أعمال العنف والبلطجة بانتظام لتحقيق سيطرتهم على الآخرين وإظهار قوتهم.

وبتقنين الإجراءات وضبط المتهمين، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلوا لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقهم قرارها المُقدم، حضوريًا للمتهمين “الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والثامن”، وغيابيا “للرابع والسابع”.

الشروق نيوز