ما الذي نتوقعه من شخص تجري في دماءه العمالة مثل حمدوك غير أن يوقع إتفاق جبان مع عبدالواحد محمد نور وهو إتفاق كل سطر فيه يفضح قلم (الإستعمار)الذي يملى عليهم ماهو مكتوب ويفضح(الإستحمار)الذي يمثله..

حمدوك الذي لم يفتر من بيع الشعارات الكذابة من شاكلة العدالة والحرية لايدري أنه لن يشتري منه أحد..

حمدوك الذي لا زال يحلم بالعلمانية في بلد الغالبية العظمى من أهله مسلمين ومتصوفة وعباد ليل..

لايعلم أن الشعب السوداني تاني لن يحكمه رئيس وزراء ببطل من الثالثة ظهراً ليبحث عن كيفه في المزرعة ولا وزير صحة بنوم حتى الساعة الثانية ظهراً لأنه خارج الشبكة..

حمدوك وقع مع حميدتي ومع عبدالواحد وتبقى له ان يوقع مع الشيطان..



#ام_وضاح