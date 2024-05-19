إنجاز قياسي.. مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة توالياً

توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الرابعة على التوالي، بعد فوزه 3-1 على ضيفه وست هام، الأحد، في الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.وأصبح المان سيتي مع مدربه بيب جوارديولا، أول فريق يتوج بلقب البريميرليج 4 مرات على التوالي.

ثلاثية السيتي حملت توقيع فيل فودين “هدفين” ورودري في الدقائق 2 و18 و59 على الترتيب.فيما سجل الغاني محمد قدوس، هدف وست هام الوحيد في الدقيقة 42.وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 91 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد وست هام عند 52 نقطة في المركز التاسع.

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