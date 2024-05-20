بالمر “تشيلسي” يهزم هالاند “سيتي” في سباق خاص

اختتم تشيلسي، موسمه بفوز ثمين على بورنموث (2-1) الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الدولي الإنجليزي كول بالمر، نجح في صناعة الهدف الثاني للبلوز، والذي سجله مواطنه رحيم سترلينج في الدقيقة 48.

وأشارت شبكة “سكاي سبورتس” إلى نجاح بالمر في التفوق على كافة لاعبي البريميرليج هذا الموسم، بعدما أصبح أكثر اللاعبين مشاركة في الأهداف.

وساهم بالمر في 33 هدفا، سجل منها 22 وصنع 11 آخرين، متقدما على هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وكذلك أولي واتكينز نجم أستون فيلا، بمشاركة الثنائي في 32 هدفا.أما شبكة “سكواكا” فقد أفادت بمعادلة سترلينج، السجل التهديفي لثنائي تشيلسي السابق، آريين روبن وداميين داف، برصيد 19 هدفا.

وأفادت أيضا بأن بالمر بات ثالثا في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في الأهداف بقميص تشيلسي، على مدار موسم واحد في البريميرليج.

وجاء بالمر خلف دروجبا (39) بموسم 2009-2010، وفرانك لامبارد، الذي شارك في 36 هدفا بذات الموسم.

وحسم مانشستر سيتي بطولة الدولي عقب الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على ضيفه وست هام.

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