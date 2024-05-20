آرسنال يخسر لقب البريميرليج رغم فوزه على إيفرتون

خسر آرسنال، لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رغم فوزه 2-1 على ضيفه إيفرتون، الأحد، في مباراة احتضنها ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

إيفرتون تقدم بهدف عن طريق إدرياس جاي في الدقيقة 40، ليأتي الرد بعدها بنحو 3 دقائق عبر تاكيهيرو تومياسو، قبل أن يسجل كاي هافيرتز هدف الفوز (89).

وبهذه النتيجة، أنهى آرسنال موسمه في الوصافة برصيد 89 نقطة، بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي البطل، فيما استقر إيفرتون في المركز 15 برصيد 40 نقطة.

واختتم تشيلسي، موسمه بفوز ثمين على بورنموث (2-1) الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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