السيسي يهنئ الزمالك بعد التتويج الأفريقي

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة تهنئة للزمالك، بعد تتويجه بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية، الأحد، بتغلبه على نهضة بركان المغربي بنتيجة 1-0 في إياب الدور النهائي.

وقال السيسي عبر المنصات الرسمية، رسالة تهنئة للفريق الأبيض بعد فوزه باللقب القاري الغائب منذ موسم 2018-2019.

وكتب الرئيس المصري “أتوجه بالتهنئة لنادي الزمالك على فوزه الرائع اليوم.. أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير”.وأضاف “كل التحية لجماهير الزمالك ولكل المصريين، ونتمنى مزيدا من النجاح والإنجازات في المستقبل”.

كما وجه الرئيس المصري، التحية والتقدير للأداء المشرف للفريق المغربي الشقيق.

وفاز الزمالك بلقب الكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2018-2019.

واستفاد الزمالك من قاعدة أفضلية التسجيل خارج الأرض، بعدما خسر ذهابا في المغرب بنتيجة 1-2.

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