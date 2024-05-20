السوبر الأفريقي ينتظر حدثا غائبا منذ 30 عاما

توج الزمالك بلقب الكونفيدرالية، بتغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي 1-0، مساء الأحد، بستاد القاهرة في إياب الدور النهائي.وفاز نهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب 2-1، لكن الزمالك استفاد من قاعدة التسجيل خارج الأرض، ليتوج بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه.

وضمن الزمالك المشاركة في كأس السوبر الأفريقي للمرة السادسة.وينتظر الزمالك الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا، بين طرفي النهائي، الأهلي المصري والترجي التونسي، لتحديد منافسه في السوبر.

وانتهى لقاء ذهاب نهائي دوري الأبطال بين الفريقين بالتعادل بدون أهداف في ملعب رادس، أمس السبت، بينما تقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل بستاد القاهرة.

وحال تتويج الأهلي باللقب فإن السوبر الأفريقي سيكون مصريا خالصا، وهو ما حدث من قبل مرتين، الأولى عام 1994 بين الأهلي والزمالك، والثانية بين الزمالك والمقاولون عام 1997، وتوج الفريق الأبيض في المناسبتين.

وحال فوز الأهلي بدوري الأبطال، فإن مباراة السوبر الأفريقي ستجمع بين قطبي الكرة المصرية بعد غياب 30 عاما.فيما تقابل الزمالك مع الترجي التونسي في السوبر الأفريقي عام 2019، وتفوق الفريق الأبيض 3-1.

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