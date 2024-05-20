والي الجزيرة يدشن محطات الطاقة الشمسية

افتتح السيد الطاهر إبراهيم الخير، الوالي المكلف لولاية الجزيرة، يوم الأحد، محطتي طاقة شمسية في مدينة الكريمت وقرية كمل نومك، وذلك في إطار جهود الحكومة الولائية لمحاربة نقص المياه وتوفير مصادر الطاقة البديلة، بحضور وزراء وأعضاء اللجنة الأمنية المحلية.

أكد السيد الطاهر إبراهيم الخير على عزم حكومته في توفير مياه نقية لجميع سكان الولاية، مؤكداً أن الجهود التنموية ستستمر رغم التحديات الموجودة.

وأشاد بجهود أبناء الكريمت وقرية كمل نومك في تحقيق الواجب الوطني والمشاركة في معركة الكرامة، مؤكداً أن شباب الريف وإنتاجهم هم أحد أعمدة التنمية الوطنية في السودان.

من جانبه، أكد المهندس أبوبكر عبدالله محمد، وزير البنية التحتية والنقل، جاهزية وزارته لتنفيذ مشاريع الطاقة البديلة المرتبطة بمصادر المياه، حيث من المقرر تنفيذ 110 محطة قبل العاشر من يونيو المقبل.

وأشار إلى أن محطة الطاقة الشمسية في مدينة الكريمت تُعتبر من أكبر المحطات، حيث تنتج 68 كيلو واط بإنتاجية عالية من المياه لتلبية احتياجات الكثافة السكانية في المدينة.