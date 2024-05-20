علوم و تكنلوجيا

والي الجزيرة يدشن محطات الطاقة الشمسية

2024/05/20
الجزيرة2

افتتح السيد الطاهر إبراهيم الخير، الوالي المكلف لولاية الجزيرة، يوم الأحد، محطتي طاقة شمسية في مدينة الكريمت وقرية كمل نومك، وذلك في إطار جهود الحكومة الولائية لمحاربة نقص المياه وتوفير مصادر الطاقة البديلة، بحضور وزراء وأعضاء اللجنة الأمنية المحلية.

أكد السيد الطاهر إبراهيم الخير على عزم حكومته في توفير مياه نقية لجميع سكان الولاية، مؤكداً أن الجهود التنموية ستستمر رغم التحديات الموجودة.

وأشاد بجهود أبناء الكريمت وقرية كمل نومك في تحقيق الواجب الوطني والمشاركة في معركة الكرامة، مؤكداً أن شباب الريف وإنتاجهم هم أحد أعمدة التنمية الوطنية في السودان.

من جانبه، أكد المهندس أبوبكر عبدالله محمد، وزير البنية التحتية والنقل، جاهزية وزارته لتنفيذ مشاريع الطاقة البديلة المرتبطة بمصادر المياه، حيث من المقرر تنفيذ 110 محطة قبل العاشر من يونيو المقبل.

وأشار إلى أن محطة الطاقة الشمسية في مدينة الكريمت تُعتبر من أكبر المحطات، حيث تنتج 68 كيلو واط بإنتاجية عالية من المياه لتلبية احتياجات الكثافة السكانية في المدينة.

وأن محطة الطاقة الشمسية بقرية كمل نومك تعتبر المحطة النموذج الأمثل في جهود والي ولاية الجزيرة لحل مشكلة العطش مشيرا الى تكفل وزارته بمعالجة المحطة القديمة.
هذا وقد اجمع المتحدثون بقرية كمل نومك والكريمت وقفتهم الصلبة خلف القوات المسلحة لتطهير البلاد من دنس الخونة والعملاء والمرجفين مشيدين بجهود حكومة الولاية في توفير كافة الاحتياجات الخاصة بقضايا إنسان الجزيرة.
سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/05/20