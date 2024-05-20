رياضية

سفيرة السودان لدي المغرب تزور بعثة منتخب الشباب – صور

2024/05/20
اولمبي

قامت سفيرة السودان لدى المملكة المغربية، الأستاذة مودة عمر حاج التوم، بزيارة لمقر إقامة بعثة منتخب الشباب في منتجع ضاية الرومي بمدينة الخميسات، وكانت ترافقها طاقم من السفارة بقيادة الأستاذ أسامة حسين المدير الإداري والدكتور محمد عبده مسؤول العلاقات العامة.

خلال الزيارة، التقت السفيرة برئيس البعثة خالد شريف والجهازين الإداري والفني بقيادة الكابتن محمد موسى المدير الفني للمنتخب، وتبادلوا التحية والترحيب. أكدت السفيرة مودة على جاهزية السفارة للتعاون مع البعثة وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم خلال المعسكر.

من جانبه، أعرب رئيس البعثة، خالد شريف، عن شكره للسفيرة وفد السفارة المرافق لها على الزيارة، مشيراً إلى دورهم الكبير في توفير الدعم والراحة لها. أكد أيضاً رغبة الجميع في الاستفادة القصوى من المعسكر وأشاد بالعلاقات الأخوية والمتقدمة بين الاتحاد السوداني والجامعة الملكية لكرة القدم.

وختم شريف بالشكر للمملكة المغربية الشقيقة على حسن الاستقبال وتوفير جميع سبل الراحة، مشيراً إلى أن تواجدهم في الخميسات يعد نتيجة ملموسة لتلك العلاقات الطيبة والمتقدمة.

كما أشاد بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ووقفتها الدائمة مع الاتحاد السوداني مشيداً بالعلاقة الطيبة بين الاتحادين لافتا إلى أن الاتحاد المغربي الشقيق تعاون معهم بلا حدود الأمر الذي جعل تحضيرات المنتخب تمضي بصورة طيبة دون ان تواجههم اية مصاعب في المعسكر الإعدادي.
وكان المنتخب الوطني للشباب ادى مرانين أمس السبت في الفترتين الصباحية والمسائية، وذلك من خلال معسكره الذي يقيمه في المغرب بمدينة الخميسات بمنتجع ضاية الرومي وتأتي هذه التحضيرات استعدادا للاستحقاقات الإفريقية والعربية التي تنتظر المنتخب وأشرف على التدريبين الكابتن محمد موسى المدير الفني وطاقمه المعاون محمد ابراهيم المدرب العام وعوض يس مدرب اللياقة والاحمال وخالد درويش مدرب الحراس وعماد الكوكي محلل الآداء ومحمد بابكر طبيب المنتخب وأسعد السر مسؤول العلاج الطبيعي ويس آدم مسؤول المعدات.
وكان أمس السبت هو اليوم الثالث للمعسكر الإعدادي ومن المنتظر أن يواصل المنتخب تدريباته يوميا وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني من أجل تجهيز المنتخب بدنيا وفنيا وصولا لمرحلة خوض التجارب الإعدادية.
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سونا

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