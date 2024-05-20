سفيرة السودان لدي المغرب تزور بعثة منتخب الشباب – صور

قامت سفيرة السودان لدى المملكة المغربية، الأستاذة مودة عمر حاج التوم، بزيارة لمقر إقامة بعثة منتخب الشباب في منتجع ضاية الرومي بمدينة الخميسات، وكانت ترافقها طاقم من السفارة بقيادة الأستاذ أسامة حسين المدير الإداري والدكتور محمد عبده مسؤول العلاقات العامة.

خلال الزيارة، التقت السفيرة برئيس البعثة خالد شريف والجهازين الإداري والفني بقيادة الكابتن محمد موسى المدير الفني للمنتخب، وتبادلوا التحية والترحيب. أكدت السفيرة مودة على جاهزية السفارة للتعاون مع البعثة وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم خلال المعسكر.

من جانبه، أعرب رئيس البعثة، خالد شريف، عن شكره للسفيرة وفد السفارة المرافق لها على الزيارة، مشيراً إلى دورهم الكبير في توفير الدعم والراحة لها. أكد أيضاً رغبة الجميع في الاستفادة القصوى من المعسكر وأشاد بالعلاقات الأخوية والمتقدمة بين الاتحاد السوداني والجامعة الملكية لكرة القدم.

وختم شريف بالشكر للمملكة المغربية الشقيقة على حسن الاستقبال وتوفير جميع سبل الراحة، مشيراً إلى أن تواجدهم في الخميسات يعد نتيجة ملموسة لتلك العلاقات الطيبة والمتقدمة.