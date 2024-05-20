من أسباب ذكاء المصريين، قراءة وسماع القرآن بغرض الفهم وليس الحفظ، عدد كبير يقرأ من جواله في المواصلات، في مجمع عمارات راقي نصف الحرس يقرأ يوميا، حتى ولو النسبة 10% فإن ارتفاع ذكاء البعض يرفع مستوى البقية بسبب النقاش.

أيضا وجود مصر في المواجهة يجعل المواطن باحث مستمر عن سنن الصراع الكوني.

أحدهم أذهلني، قال كل ما ذكره الله عن بني إسرائيل ينطبق عليهم على مرور القرون، إذا لم يكن في القرآن أعجاز سوى هذا الأمر كفاه. هذا استنباط حارس عمارة فكيف بالمفكرين والعلماء؟!

مكي المغربي