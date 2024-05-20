الأسباب الرئيسية لتكوين حصى الكلى

أفادت خبيرة في الأمراض الباطنية بأن حصى الكلى يمكن أن تتشكل نتيجة لعدة عوامل، مثل السمنة أو مرض كرون.

تشكل حصى الكلى نتيجة اضطراب في عملية التمثيل الغذائي وتراكم الأملاح غير القابلة للذوبان في الجهاز البولي. وتعتبر السمنة وارتفاع ضغط الدم واضطراب استقلاب حمض اليوريك وأمراض الجهاز الهضمي المرتبطة بسوء الامتصاص من بين العوامل التي تزيد من احتمالية تكون حصى الكلى، وخاصة بعد العمليات الجراحية مثل استئصال الأمعاء وعلاج السمنة ومرض كرون.

بالإضافة إلى ذلك، قد يسهم اضطراب عملية استقلاب الكالسيوم في تكوين حصى الكلى. وتشمل مجموعة الخطر الأشخاص الذين يعانون من التهابات في الجهاز البولي ومشاكل أيضية.

وأشار الدكتور غيرمان غاندلمان، أخصائي أمراض القلب، إلى أن تناول اللحوم ومنتجات الألبان والسبانخ بشكل متزامن يزيد من خطر تشكل حصى الكلى. كما أن عدم شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يؤدي إلى زيادة نسبة تكوين الحصى في الجهاز البولي.

الخبر الجزائرية