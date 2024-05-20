حملات مكثفة على مخازن وشركات توزيع الأدوية

قامت الهيئة المصرية للدواء بتنظيم حملات تفتيشية دورية ومفاجئة على مخازن وشركات توزيع الأدوية منذ بداية عام 2024 وحتى الآن، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة. تهدف هذه الحملات إلى ضمان تطبيق معايير التخزين الجيد وتوافر الاشتراطات الصحية اللازمة، ومراجعة سلسلة التوريد والإمداد، بالإضافة إلى التأكد من توافر الأدوية بشكل فعّال، خاصة الأصناف الاستراتيجية، وبالسعر الجبري.

وقد بلغ عدد الزيارات التفتيشية خلال تلك الفترة حوالي 2500 زيارة، حيث تم رصد مخالفات تصل نسبتها إلى 8% من إجمالي الزيارات. تشمل هذه المخالفات ضبط أدوية مهربة أو غير مسجلة لدى الهيئة المصرية للدواء، وإصدار محاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسؤول أو من ينوب عنه، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم مطابقة الفواتير وعدم الامتثال للقرارات التنظيمية، ومخالفة القواعد المتعلقة بالربح المسموح به للصيدلي.

أسفرت الحملات عن ضبط أدوية مهربة ومغشوشة وغير مسجلة بالهيئة، وتقدر قيمتها المالية بنحو ٣ ملايين جنيه، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة، بالإضافة إلى إصدار 13 قرار غلق إداري للمخازن المخالفة وضبط 50 مكانًا غير مرخص، منذ بداية عام 2024.

كما تم بالتوازي مع الحملات التفتيشية القيام بسحب عشوائي لعينات من المستحضرات لتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات، ومراجعة اشتراطات التخزين، ومراجعة الإجراءات المتخذة لسحب الأدوية الصادر بشأنها منشورات من الهيئة بوقف التداول والتحريز، بالإضافة إلى قيام الهيئة دوريًا بتحديث قاعدة بيانات مخازن وشركات توزيع الأدوية على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية، والتي من خلالها يمكن التأكد من بيانات ترخيص مخازن وشركات الأدوية، وتحديث دوري بقرارات الغلق الإداري الصادرة لمخازن الأدوية المخالفة، بالإضافة إلى نشر الأدلة التنظيمية الخاصة بمعايير التخزين والتوزيع الجيد GSDP والقرارات المنظمة للعمل.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين.

بوابة الفجر