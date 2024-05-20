دودة في الوجبة.. راكبة تتقدم بشكوى ضد شركة مصر للطيران – صورة

تقدمت الراكبة هادية عبد الله، المسافرة للكويت، بشكوى ضد شركة مصر للطيران لوجود مشاكل في وجبة الطعام المُقدمة لها خلال الرحلة.

وذكرت مصادر لموقع القاهرة 24 أنه تم تحرير محضر إثبات على رحلة رقم 620 من القاهرة إلى الكويت في تمام الساعة 18:30، بسبب اكتشاف دودة حية في طبق الحلو تم تناوله من قبل الراكبة هادية عبد الله.

وفي حادثة مشابهة، اشتكت مسافرة على متن إحدى رحلات مصر للطيران المتجهة إلى قوانتشو في الصين، من تأخر رحلتها التي كانت تحمل الرقم msr 958. وأفادت بأن الطائرة كان من المقرر أن تقلع الساعة 12:20 صباحًا، ولكن تعطلت بسبب خلل فني.

وأوضحت أن الطيار قام بعدة محاولات لإصلاح الطائرة وتأخير رحلة مصر للطيران، لكن دون جدوى. وبعد ذلك، بدأ في التواصل مع الركاب لإبلاغهم بعدم إمكانية إصلاح العطل، وبالتالي تأخير موعد إقلاع الطائرة.

القاهرة 24