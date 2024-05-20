مناخيرك دي ولا كوسة.. فرح تطلب الخلع: جوزي بيتنمر عليا

في محكمة الأسرة بالزقازيق، تقدمت فرح.أ بدعوى خلع ضد زوجها كريم.م بعد مرور أربع سنوات من الزواج وإنجابهما طفلين، حيث طالبت بالتفريق بينهما. زعمت أن زوجها كريم.م كان يستخدم السخرية من أنفها باستمرار، مما دفعها لاتخاذ هذا القرار. تمت أحداث الدعوى في إطار قصة بدأت بتعارف وحب ثم زواج، ولكن الزوج كان يستمر في التنمر على زوجته بسبب حجم أنفها. وقالت الزوجة: كان دايما يقولي مناخير دي ولا كوسة.

لم تتحمل الزوجة التنمر والإهانة وطلبت منه أن يدفع لها ثمن عملية تجميل لكنه رفض واستمر في التنمر عليها.

قررت الزوجة على الفور رفع دعوى خلع على زوجها، وتقدم عصام كمال بدعوى خلع ضد زوجها بسبب تنمره المستمر عليها، ولم يساعدها في معالجة هذا الوضع.

القاهرة 24