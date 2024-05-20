الحكومة الإيرانية تؤكد أن وفاة رئيسي لن تسبب أي خلل في عملها

أكدت الحكومة الإيرانية، في بيان الإثنين، أنها ستواصل العمل من دون “أدنى خلل” بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية الأحد.

وجاء في البيان الحكومي “تؤكد الحكومة للشعب الإيراني الوفي والمقدر والعزيز على أن طريق العزة والخدمة سيستمر وبفضل روح آية الله رئيسي البطل وخادم الشعب والصديق الوفي للقيادة التي لا تعرف الكلل.. لن يكون هناك أدنى خلل او مشكلة في الإدارة الجهادية للبلاد”.

وكانت الحكومة ومصادر وسائل إعلام إيرانية أكدت، صباح اليوم الاثنين، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته أمير عبد اللهيان في حادث تحطم مروحية شمال شرق البلاد، مساء أمس الأحد.

فقد نعت الحكومة الإيرانية تنعي الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبدالليها، وذلك بعد أن عقدت اجتماعا في أعقاب تأكيد مصرع رئيسي.

كما أكد التلفزيون الرسمي الإيراني وفاة رئيسي ووزير الخارجية في تحطم طائرة مروحية في شمال شرقي البلاد يوم الأحد.

كذلك أكد محسن منصوري، نائب الرئيس الإيراني، في تغريدة على منصة إكس، وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في تحطم المروحية.

كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني أيضا أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان قتلا بحادثة تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهما الأحد.

من ناحية ثانية، حمل وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف الولايات المتحدة “المسؤولية” عن مأساة تحطم مروحية رئيسي “من خلال منعها بيع الطائرات وقطع غيارها لإيران”.

سكاي نيوز عربية