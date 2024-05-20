شاهد بالفيديو هدف الزمالك المصري “بطل الكونفدرالية” في مرمى نهضة بركان المغربي

تلقى تهنئة من الرئيس السيسي .. حقق الزمالك المصري بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد العودة لمنصة البطولات من جديد.

ويأمل الزمالك المصري في مقابلة خصمه العنيد الأهلي في كأس السوبر الإفريقية في حال تخطيه عقبة الترجي التونسي.

واحتفل لاعبو الزمالك وجماهيرهم بفرح هستيري على الشوارع وفي شبكات التواصل الاجتماعي، بعد تحقيق الكأس الإفريقية.