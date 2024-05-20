اتهموه بتركيب شريحة في جسده .. ماذا قال أول شخص في العالم يجاري الذكاء الاصطناعي في توليد المحتوى الإبداعي؟

في تصريح لموقع “إكسترا نيوز” قال أول شخص في العالم يجاري الذكاء الاصطناعي بأنه سعيد لتحقيقه هذا الإنجاز الكبير، وبأن طموحه لن يتوقف عند هذه النقطة.

وأضاف دكتور أمين علي عبدالرحمن “سوداني الجنسية”، بأنه يأمل بأن يجد الاهتمام الكافي من وسائل الإعلام، وقال بأنه لو كان غير عربياً لضج العالم بأخباره وقصته بصورة أكبر.

وعن تفاعل المجتمع مع قصته قال دكتور أمين بأنه وفي محاولات لاختباره، أصبح يقابل العديد من الأشخاص في الشارع وفي أماكن عامة ويطلبوا منه تأليف قصة في نفس اللحظة بأبطال من الخيال، وهو يستجيب لهم، وكذلك في محادثات تفاعلية مع العديد من الأشخاص على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أن قرأ وشاهد الكثير من المستخدمين حول العالم قصته في تحدي الذكاء الاصطناعي.

وعن برامجه في الفترة القادمة قال دكتور أمين بأنه سيعود للظهور على مسارح عامة ويتفاعل مع الجمهور ابتداء من جمهورية مصر خلال العام 2024، ثم في دول أخرى ليقدم نماذجه الحيّة في مجاراة الذكاء الاصطناعي والتي تشمل توليد الأخبار والقصص والمقالات بطريقة إبداعية، ومن ثم حث المجتمعات وخاصة الشباب للاستفادة من الثورة الرقمية.

وعن أغرب شيء مر به بعد شهرته بأنه أول شخص في العالم يجاري الذكاء الاصطناعي في توليد المحتوى، قال د. أمين علي بحسب ما ذكر موقع “أكسترا نيوز”، بأن البعض اتهموه بتركيب شريحة رقمية في جسده تحتوي على معلومات في مجالات مختلفة وهو يستدعي هذه المعلومات بطريقة معينة تشبه ما ظهر في فيلم “اللمبي 8 جيجا”، والذي تم إنتاجه في العام 2010، للفنان محمد سعد والفنانة مي عزالدين.

وختم دكتور أمين علي عبدالرحمن حديثه قائلاً: مثلما كنت أول شخص في العالم يخوض التحدي ويجاري الذكاء الاصطناعي في توليد المحتوى الإبداعي، فإن الفرصة قائمة لجميع المبدعين لتحقيق الإنجازات التي يتحدث عنها العالم.

التصريح كاملاً على موقع اكسترا نيوز

شاهد لقاء سابق لـ تلفزيون الآن مع دكتور أمين علي حول الموضوع:

رصد وتحرير “النيلين”