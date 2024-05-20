الدفاع المدنى كسلا يسيطر على حريق شب فى طلمبة وقود – صور

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان اسباب الحريق تعود الي التماس كهربائى شب اثناء تدوير لعربة بعد تعبئتها بالوقود مما ادي الي اشتعال النيران في عربة صالون اضافة الي عدد (2) ماكينة تعبئة وجزء من مظلة الطلمبة اضافة الي اصابة طفيفة لاحد العمال تم نقله للمستشفي لتلقي العلاج فيما كان لسرعة الاستجابة السيطرة على الحريق وحصره دون التمدد لبقية الطلمبة واشرف علي عمليات الاطفاء مدير الدفاع المدني بجانب مشاركة عدد (2) عربة بكامل طاقمها .

المكتب الصحفي لشرطة السودان