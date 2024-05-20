لأول مرة في العالم.. مختصون روس يطورون مادة لترميم كلي للعظام

تمكن فريق من الخبراء في جامعة فولغوغراد الطبية الحكومية من تطوير أول هلام حيوي في العالم، الذي يسهل استعادة أنسجة العظام بشكل كامل وعلاج الإصابات العظمية الكبيرة ناتجة عن الرصاص والشظايا.

أعلن عن هذا الإنجاز دميتري كومبانتسيف، رئيس قسم تكنولوجيا الأدوية في فرع بياتيغورسك التابع لجامعة فولغوغراد، حيث أوضح أن الهلام الجديد يتألف من مزيج معقد لترميم وتغذية الأنسجة العظمية، مع تحسينه بمنشطات تعزز عملية التجديد. يسمح هذا النهج للجسم بتفعيل آلية إصلاح الأنسجة العظمية الخاصة به، مع تحقيق مستوى مطابقة بنسبة 100٪ للأنسجة العظمية المستعادة، حيث يتم إنتاجها بواسطة خلايا الجسم النابتة العظمية نفسها. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي مواد مشابهة رسميًا ومقارنة من حيث تركيب المنتج في سوق المنتجات الطبية حتى الآن، وفق روسيا اليوم.

وأوضح كومبانتسيف أن المادة، على عكس المواد البديلة للعظام الخاملة المتوفرة في السوق، لأنها منظومة ذكية تنشط عمليات الشفاء وعلاج العظام المتهشمة. وهي شكل هلام لملء العيوب في العظام بدلا من المسحوق التقليدي، وهو يسهل عمل الطبيب الجراح ويضمن ملء أكثر اكتمالا للعيب بين العظام – اختراق عميق في التجاويف المخفية، والاتصال الوثيق بالأنسجة التالفة.

ووفقا له، يمكن استخدام المادة الجديدة في علاج إصابات مختلف العظام في الجسم وكذلك للتدخلات الجراحية على أنسجة العظام في منطقة الوجه والفكين، ولملء العيوب في أنسجة العظام والغضاريف في طب الأسنان. وحتى الآن تم اختبار المادة المذكورة على الحيوانات التي تعاني من عيوب عظمية كبيرة لا يمكنها التجدد من تلقاء نفسها. وأظهرت الدراسة أن التجارب تكللت بالنجاح بشكل كامل، مع استعادة العظام لسماكتها الأصلية وتكوين أوعية دموية جديدة.

صحيفة البيان