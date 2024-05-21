«مسكت المنتخب ليه؟».. حسن شحاتة يهاجم حسام حسن بسبب تصريحاته

أدلى حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بتعليقه على تصريحات حسام حسن، المدير الفني الحالي للمنتخب، خلال لقائه مع الصحفيين.

في جلسة الأسبوع الماضي مع الصحفيين، قال حسام حسن: “لا يوجد لاعبون في الدوري المصري يستحقون الانضمام إلى المنتخب الوطني في الفترة الحالية”، مشيرًا إلى صعوبة الوضع وأن الأمر أصبح معقدًا للغاية.

وفي تصريحات له على قناة “دي إم سي”، أعرب حسن شحاتة عن دعمه لحسام حسن، مشيرًا إلى أنه كان من المؤيدين لتعيينه كمدير فني للمنتخب المصري، معتبرًا أنه يجب منحه الفرصة، خاصة بعد فشل تجارب المدربين الأجانب.

وأضاف: «كلام حسام حسن، معناه أنه مش شايف حد ينفع لمنتخب مصر، وده له تأثير وحش على اللاعبين»، مضيفًا: «حسام حسن، هيتعامل مع اللعيبة إزاي، بعد تصريحاته أن الدوري المصري لا يفرز لاعبين دوليين».

ووجه حسن شحاتة، رسائل إلى حسام حسن، قائلًا: «إنت قادر تمرن اللعيبة وتوصل بيهم لمستوى إنت لم تتوقعه».

وواصل: حسام حسن، خدته الحمية في تصريحاته، إنت لازم توقف اللعيبة على رجليها، خاصة أن لك خبرات مع الأندية ومنتخب الأردن، لازم تكون فاهم وحدق شوية ومتتكلمش عن اللعيبة بالشكل ده«.

وتابع: «لازم تطلع أحسن حاجة من اللاعب، أنا مستغرب إن حسام حسن، قال كده، ولو قال كده يبقى غلطان، لازم توقف اللعيبة على رجيلها حتى لو وحشين أومال مسكت المنتخب ليه؟».

وأتم: «اتحاد الكرة أعطاك الفرصة بتدريب المنتخب بعد كل المدربين (الركش) الأجانب إللي تولوا تدريب المنتخب ومفيش مدرب مصري ممسكش المنتخب وخد بطولة، وإنت كمان لازم تاخد بطولة مع المنتخب».

المصري اليوم