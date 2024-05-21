عمرو أديب عن تهنئة السيسي لنادي الزمالك: «عشت وشفت الريس بيباركلنا»

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنادي الزمالك وجماهيره على الفوز ببطولة الكونفدرالية، قائلا: «كنت مستني اللحظة دي وأن الريس بيباركلنا».

وخلال حلقة برنامج “الحكاية” المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر” مساء الأحد، أعرب الإعلامي أديب عن سروره قائلاً: “عشت وشفت تهنئة الرئيس السيسي لنادي الزمالك، شكراً يا رئيس، ونعدكم بأن هذه لن تكون آخر تهنئة للزمالك”، مُضيفًا “الحمد لله فرجت”.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قدم التهنئة لنادي الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب: “أتوجه بالتهنئة لنادي الزمالك على فوزه الرائع اليوم، أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير. كل التحية لجماهير الزمالك ولكل المصريين، ونتمنى مزيدًا من النجاح والإنجازات في المستقبل، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المُشرف للفريق المغربي الشقيق”.

المصري اليوم