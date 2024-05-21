طالبة تقديمهم للجنايات .. بلاغ عاجل من شيرين للنائب العام

شيرين عبد الوهاب قدمت أمس الاثنين بلاغاً للنائب العام تحمل الرقم 781640 ضد الممثل القانوني لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، المُمثل بسالم الشيخ صالح الهندي، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة، بالإضافة إلى سعيد إمام، الذي يشغل منصب مدير شركة روتانا، وهاني عفت محمد العزب، الذي يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة روتانا.

وجاء في بلاغ المستشار القانوني ياسر قنطوش، الذي يُمثل الفنانة شيرين عبد الوهاب، أن الهدف من البلاغ هو وقف التعدي الواضح على حقوقها الفنية من خلال نشر وبث وطرح أغنية “الدهب” على منصات شركة روتانا والاستفادة من هذا العمل بشكل غير مشروع. وطلبت التحقيق في هذا الأمر ومحاكمة المتهمين في هذه الواقعة أمام المحكمة الجنائية بشكل عاجل.

وقد فوجئت النجمة شيرين عبد الوهاب بقيام المشكو في حقهم ببث ونشر وإذاعة أغنية ( الدهب ) بدون الحصول علي أيه تنازلات أو موافقات منها، حيث أنها هي الوحيدة المالكة لتلك الأغنية وتم نشر وبث الأغنية علي مواقع شركة روتانا داخل مصر وخارجها وبذلك يكون المشكو في حقهم مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن نشر تلك الأغنية علي مواقع الشركة، وتداركت شركة روتانا أنها قامت ببث ونشر وطرح مصنف فني بدون إذن كتابي مسبق من صاحب الحق علي المصنف قامت بحذفها بعد أن حققت الأرباح التي تبغيها من وراء النشر .

صدى البلد