الجيش أدار المعركة في السودان باحترافية عالية

نحن على قناعة

أن الجيش أدار هذه المعركة باحترافية عالية

فقد واجه عدوا يتفوق عليه عدديا و يتفوق عليه نوعيا في التسليح و يتفوق عليه في الخبرة في حرب المدن.

استطاع الجيش أن يمتص الصدمة الأولى بفضل الله وتوفيقه و كاد أن يحسم المعركة في بداية الأمر لولا اتخاذ الميليشيا لتكتيكات أخرى خبيثة باقتحام البيوت و تعويض العربات و الطعام من أموال المواطنين.

لجأ الجيش للدفاع عن معسكراته و مقراته و الانحصار عليها؛وذلك أن المهاجم في رحمة المدافع كما هو معروف عند أهل الحلقة و الحرب ،وكذلك للفرق الكبير في عدد الجنود بين الطرفين، وكانت الحصيلة أن قتل على أسوار معسكراته الآلاف،وتم تحييد الكثير من الأسلحة و العتاد للعدو كما في القيادة و المدرعات و سلاح الإشارة و غيرها.

كان الجيش في أمدرمان محاصرا مضيقا عليه في المهندسين و وادي سيدنا في دائرة ضيقة جدا، يستقبل الهجمات و التدوين اليومي،ويصد الموجات الهجومية موجة بعد موجة،حتى سنحت الفرصة بالانقضاض و الخروج وهاهي أمدرمان اليوم غالبها في يد الجيش و كل يوم الجيش يتقدم فيها بخطى حثيثة.

وعلى هذه الشاكلة ستكون بحري التي كان الجيش محاصرا في سلاح الإشارة و الكدرو،فتصدى للهجمات المتتابعة و قدم العديد من الشهداء ثم بدأ في الانقضاض و التوسع،فرأينا التمدد للقوات في الكدرو و قوات سلاح الإشارة وصولا للسوق المركزي و المرغنية و رأينا توسع لمعسكر حطاب و تمدد للقوات من شمال المصفاة و مهاجمتها للارتكازات المتقدمة للعدو في المصفاة.

و الجيش كل يوم يقدم الشهيد و الجريح في متحركات المناقل المتقدمة و سنار و الفاو لتحرير الجزيرة.

و الثبات في بابنوسة و الفاشر

نعم خسر الجيش بعض المعارك المهمة لكنه ان شاءالله سينتصر في المعركة ككل

استشهد خيار الناس و الله في هذه المعركة من أعلى الرتب لأدناها و من نظاميين و متطوعين

و دماؤهم الغالية هذه هي المهر لتحرير الأرض الغالية من دنس هؤلاء الأوباش

فلا تجزعوا ولا تغلبنكم عاطفتكم و لا تلقوا بالأحكام جزافا فالقوات المسلحة كلها على قلب رجل واحد ومع هذه النفسية السلبية المحبطة عند الناس من الأمس

أقول قواتكم المسلحة في أحسن حالاتها و يكفي أنها صارت في موضع الهجوم و العدو في موضع الدفاع في المصفاة وغيرها

نصر من الله وفتح قريب

على فكرة الإذاعة دي معاركها استمرت شهور و سقط فيها المئات من الشهداء من خيرة الناس

فالمصفاة دي ما بتتحرر ساي كده في دماء غالية قدمت وستقدم لتحريرها الذي سيكون فاتحة تحرير بحري ان شاءالله

و ما محمد صديق إلا عظيم من مئات العظماء الذين قدمتهم القوات المسلحة…

مصطفى ميرغني

