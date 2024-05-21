الجيش أدار المعركة في السودان باحترافية عالية
نحن على قناعة
أن الجيش أدار هذه المعركة باحترافية عالية
فقد واجه عدوا يتفوق عليه عدديا و يتفوق عليه نوعيا في التسليح و يتفوق عليه في الخبرة في حرب المدن.
استطاع الجيش أن يمتص الصدمة الأولى بفضل الله وتوفيقه و كاد أن يحسم المعركة في بداية الأمر لولا اتخاذ الميليشيا لتكتيكات أخرى خبيثة باقتحام البيوت و تعويض العربات و الطعام من أموال المواطنين.
لجأ الجيش للدفاع عن معسكراته و مقراته و الانحصار عليها؛وذلك أن المهاجم في رحمة المدافع كما هو معروف عند أهل الحلقة و الحرب ،وكذلك للفرق الكبير في عدد الجنود بين الطرفين، وكانت الحصيلة أن قتل على أسوار معسكراته الآلاف،وتم تحييد الكثير من الأسلحة و العتاد للعدو كما في القيادة و المدرعات و سلاح الإشارة و غيرها.
كان الجيش في أمدرمان محاصرا مضيقا عليه في المهندسين و وادي سيدنا في دائرة ضيقة جدا، يستقبل الهجمات و التدوين اليومي،ويصد الموجات الهجومية موجة بعد موجة،حتى سنحت الفرصة بالانقضاض و الخروج وهاهي أمدرمان اليوم غالبها في يد الجيش و كل يوم الجيش يتقدم فيها بخطى حثيثة.
وعلى هذه الشاكلة ستكون بحري التي كان الجيش محاصرا في سلاح الإشارة و الكدرو،فتصدى للهجمات المتتابعة و قدم العديد من الشهداء ثم بدأ في الانقضاض و التوسع،فرأينا التمدد للقوات في الكدرو و قوات سلاح الإشارة وصولا للسوق المركزي و المرغنية و رأينا توسع لمعسكر حطاب و تمدد للقوات من شمال المصفاة و مهاجمتها للارتكازات المتقدمة للعدو في المصفاة.
و الجيش كل يوم يقدم الشهيد و الجريح في متحركات المناقل المتقدمة و سنار و الفاو لتحرير الجزيرة.
و الثبات في بابنوسة و الفاشر
نعم خسر الجيش بعض المعارك المهمة لكنه ان شاءالله سينتصر في المعركة ككل
استشهد خيار الناس و الله في هذه المعركة من أعلى الرتب لأدناها و من نظاميين و متطوعين
و دماؤهم الغالية هذه هي المهر لتحرير الأرض الغالية من دنس هؤلاء الأوباش
فلا تجزعوا ولا تغلبنكم عاطفتكم و لا تلقوا بالأحكام جزافا فالقوات المسلحة كلها على قلب رجل واحد ومع هذه النفسية السلبية المحبطة عند الناس من الأمس
أقول قواتكم المسلحة في أحسن حالاتها و يكفي أنها صارت في موضع الهجوم و العدو في موضع الدفاع في المصفاة وغيرها
نصر من الله وفتح قريب
على فكرة الإذاعة دي معاركها استمرت شهور و سقط فيها المئات من الشهداء من خيرة الناس
فالمصفاة دي ما بتتحرر ساي كده في دماء غالية قدمت وستقدم لتحريرها الذي سيكون فاتحة تحرير بحري ان شاءالله
و ما محمد صديق إلا عظيم من مئات العظماء الذين قدمتهم القوات المسلحة…
مصطفى ميرغني
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة