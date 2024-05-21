في نسخة أولى من نوعها.. ما الأندية المتأهلة لدوري أبطال أوروبا؟

يُطبّق دوري أبطال أوروبا في كرة القدم تغييرات في نظامه اعتبارًا من الموسم القادم 2024-2025، حيث سيشهد مشاركة 36 فريقًا، وتم تحديد المؤهلين حتى الآن.

يتأهل 25 ناديًا تلقائيًا من خلال تصنيفهم في الدوريات المحلية، بالإضافة إلى حامل لقب دوري أبطال أوروبا والفائز بالمسابقة القارية الفرعية يوروبا ليغ.

ويتمتع دوري الأبطال ويوروبا ليغ بمبدأ “إعادة التوازن” حيث يتم حجز مقعدين إضافيين في حالة تأهل حاملي اللقب من هذين الدوريين من خلال ترتيبهم في الدوري المحلي.

ويتم تخصيص مقعدين للدوري الإيطالي والألماني بناءً على أدائهما في المواسم السابقة ضمن المسابقات القارية، بينما يتم تحديد باقي البطاقات السبع المتبقية من خلال مساري الأبطال والدوري.

ويتضمن دور المجموعات في النسخة المقبلة مشاركة الفرق الـ36 في مجموعة واحدة.

ويلعب كل فريق ضد 8 خصوم، اثنان من كل المستويات الأربعة، بواقع أربع مباريات على أرضه وأربع خارجها، دون أن يواجه الخصم عينه ذهاباً وإياباً، بل في مباراة واحدة.

وتتأهل الفرق التي تحتل المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، فيما تلتقي الفرق بين المركزين 9 و24 في ملحق مؤهل إلى دور الـ16.

وتقصى الأندية بين المركزين 25 و36 نهائياً من كل المسابقات القارية. وفي الأدوار الاقصائية، تلتقي الفرق ذهاباً وإياباً باستثناء النهائي من مباراة واحدة.

الأندية التي ستشارك مبدئياً في النسخة المقبلة، بحسب الاتحاد الأوروبي (ويفا) بحسب ترتيبها في الدوريات المحلية هي:

إنكلترا (4 أندية): مانشستر سيتي، أرسنال، ليفربول، أستون فيلا، وإسبانيا (4 أندية): ريال مدريد، برشلونة، جيرونا، أتلتيكو مدريد، وألمانيا (4 أندية): باير ليفركوزن، شتوتغارت، بايرن ميونيخ، لايبزيغ، وإيطاليا (4 أندية): إنتر، ميلان، بولونيا، يوفنتوس.

فرنسا (3 أندية): باريس سان جرمان، موناكو، بريست، وهولندا (فريقان): أيندهوفن، فينورد، والبرتغال (فريق واحد): سبورتينغ، وبلجيكا (فريق واحد): بروغ، واسكتلندا (فريق واحد): سلتيك، والنمسا (فريق واحد): شتورم غراتس.

مواقع أداء الدوريات: أتالانتا (إيطاليا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا).

إعادة التوازن في دوري الأبطال: شاختار دانيتسك (أوكرانيا).

إعادة التوازن في يوروبا ليغ: بنفيكا (البرتغال).

فرانس برس