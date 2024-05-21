شراكة بين السعودية واتحاد لاعبات التنس المحترفات

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن شراكته مع اتحاد لاعبات التنس المحترفات، مما يجعله أول جهة ترتبط باسمها في التصنيف العالمي للاتحاد. يأتي هذا الإعلان كخطوة جديدة في نشاط الصندوق في عالم التنس، بعد تأسيسه “شراكة استراتيجية” مع اتحاد لاعبي التنس المحترفين في وقت سابق هذا العام.

من جانبها، أعربت مارينا ستورتي، المسؤولة عن الجوانب التجارية في اتحاد اللاعبات المحترفات، عن التطلع للعمل معًا على دعم اللاعبات الموهوبات على مدار الموسم، وتطوير الرياضة بشكل عام، وجذب مزيد من عشاق التنس، وتشجيع الشباب على ممارسة هذه اللعبة.

يعكس هذا الإعلان تحولًا هامًا في استراتيجية اتحاد اللاعبات المحترفات، الذي كان في السابق يتردد في التعاون مع السعودية، ويشير إلى التزامه بتطوير اللعبة وتوسيع قاعدة جماهيرها.

وقال الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته ستيف سيمون العام الماضي إن المملكة ستثير “قضايا كبيرة” مع استضافة بطولات لتنس السيدات.

وأعلن مسؤولون الشهر الماضي أن البطولة الختامية لموسم تنس السيدات ستقام في العاصمة السعودية الرياض من 2024 إلى 2026 إذ سيقدم الاتحاد السعودي للتنس جوائز مالية قياسية قدرها 15.25 مليون دولار هذا العام.

وجاء هذا الإعلان على الرغم من معارضة النجمتين السابقتين كريس إيفرت ومارتينا نافراتيلوفا بينما أبدت الروسية داريا كاساتكينا، التي أعلنت عن مثليتها في 2022، تحفظها أيضا.

واتهم نشطاء حقوق المرأة وأفراد من مجتمع المثليين المملكة “بغسل السمعة عن طريق الرياضة” بعدما أنفقت أموالا طائلة في كرة القدم وفورمولا 1 والجولف.

وقال محمد الصياد مدير إدارة الهوية المؤسسية في صندوق الاستثمارات العامة السعودي إن الهيئة ستواصل عملها “في تحفيز وتطوير الرياضة النسائية”.

وأضاف في بيان “نتطلع إلى العمل مع اتحاد لاعبات التنس المحترفات لزيادة المشاركة وإلهام الجيل الجديد من المواهب”.

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