محمد صلاح يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن ليفربول.

محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب المصري، كشف عن موقفه النهائي بخصوص البقاء مع الريدز بنهاية الموسم الحالي.

ونشر صلاح تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جاء فيها: “نحن ندرك أهمية الألقاب وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيقها في الموسم المقبل. جماهيرنا تستحق النجاح وسنواصل القتال بكل قوتنا”.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى رغبة الأندية السعودية بالانضمام محمد صلاح لصفوفها في الصيف المقبل، والرحيل عن ليفربول، وسط تأكيدات باستعدادهم لتقديم عروضًا خرافية لضم قائد المنتخب المصري، مما جعل البعض يرجح رحيل صلاح عن قلعة «أنفيلد» وإنهاء مسيرته مع الفريق.

الوطن نيوز