ضبط 4 متهمين ببيع الذهب الخام الناتج عن التنقيب غير الشرعي في أسوان

بالتعاون بين قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية في مديرية أمن أسوان، تم ضبط مالك مسبك ذهب يقع ضمن نطاق مركز شرطة إدفو. وعثر بحوزته على مجموعة من القطع الخام للذهب بوزن يصل إلى 500 جرام، بالإضافة إلى جهاز لتحديد عيار الذهب، وماكينة لعد النقود، وجهاز لاب توب، ومبرد كهربائي، وميزان حساس، ومبلغ نقدي.

أقر المتهم بإدارته للمسبك وبشرائه خام الذهب من ثلاثة أشخاص، أحدهم من جنسية دولة أخرى. تم ضبط هؤلاء الأشخاص وبحوزتهم كمية من الذهب الخام، واعترفوا بأنهم يقومون بالتنقيب غير المشروع في المناطق الجبلية لاستخلاص الذهب، بهدف بيعه وتحقيق الربح منه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

الوطن نيوز