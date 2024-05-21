صلاح ينهي الجدل حول مستقبله.. هل قرر البقاء مع ليفربول أم اختار الدوري السعودي؟

صلاح يعد جماهير ليفربول بتحقيق الألقاب في الموسم المقبل

أنهى النجم المصري محمد صلاح الجدل الذي أثير خلال الفترة الماضية حول مستقبله مع نادي ليفربول الإنجليزي، خصوصا بعد المشادة التي حدثت بينه وبين مدربه يورغن كلوب وكذلك ارتباط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي.

واختتم صلاح الموسم مع فريقه في المركز الثالث بتريب الدوري الإنجليزي بعدما تعرض الفريق لهزة في منتصف المسابقة جعلته يبتعد عن منافسة مانشستر سيتي ووصيفه أرسنال.

الفرعون المصري أنهى الجدل بتغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، كتب فيها: “نحن نعلم أن الألقاب هي الأهم وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك في الموسم المقبل”.

وأضاف صلاح في التغريدة التي أرفقها بصورة له خلال إحدى المباريات على ملعب أنفيلد معقل ليفربول، أضاف “جماهيرنا تستحق ذلك وسنقاتل بكل قوة”.

وتؤكد تغريدة صلاح نيته ربما بشكل رسمي، بالبقاء مع الريدز في الموسم المقبل تحت قيادة المدرب الجديد آرني سلوت الذي أعلن النادي الإنجليزي التوصل معه لاتفاق نهائي لقيادة الفريق خلفا ليورجن كلوب.

ويمثل هذا الإعلان صدمة لأندية الدوري السعودي التي سعت للتعاقد مع نجم ليفربول منذ الصيف الماضي، قبل أن تشير تقارير مؤخرا إلى أن عرض اتحاد جدة مازال ساريا ولن يستسلم من أجل التعاقد مع صلاح في الصيف القادم.

وقبل يومين ذكر تقرير لصحيفة الغارديان، أن الأندية في الدوري السعودي للمحترفين ستتبع موجة أخرى من الانتقالات ذات الأسماء الكبيرة هذا الصيف في محاولة لزيادة مكانتها، مع استهداف محمد صلاح لاعب ليفربول وأليسون من بين لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت الصيحفة: “يقال إن صلاح، الذي كان موضوع عرض بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من الاتحاد الصيف الماضي والذي رفضه ليفربول، هو هدف واضح هذا الصيف”.

ورغم ابتعاد صلاح عن مباريات كثيرة مع ليفربول بسبب الإصابة التي تعرض لها رفقة المنتخب المصري في أمم إفريقيا، وأبعدته عن الملاعب لفترة، حافظ “الملك” المصري كما يلقبه عشاق الريدز على تصدره قائمة الأكثر تأثيرًا مع فريقه بالموسم، حيث يعد وفق إحصائيات شبكة الإحصائيات سوفاسكور العالمية هداف الفريق بالدوري برصيد 18 هدفا، والأكثر تسديدا على المرمى وكذلك الأكثر صناعة للفرص.

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