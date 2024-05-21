البليهي يرد على التشكيك في قوة الدوري السعودي

رد علي البليهي، مدافع الهلال، على التشكيك في قوة الدوري السعودي للمحترفين، مشيرًا إلى سعي الزعيم لإنهاء الموسم بلا خسارة.

توج الهلال بلقب الدوري السعودي هذا الموسم قبل نهايته بثلاث جولات، ليحقق اللقب للمرة الـ19 في تاريخه. يتصدر الزعيم جدول الترتيب برصيد 90 نقطة، بفارق 12 نقطة عن النصر، صاحب المركز الثاني، قبل جولتين من الختام.

الهلال على بُعد مباراتين فقط من إكمال الموسم دون أي هزيمة، وهو إنجاز يحققه للمرة الثانية في تاريخه. وفي تصريحات للإعلام، قال البليهي: “إذا كان الموسم الحالي ليس قويًا، فمتى يكون؟” مشيرًا إلى قوة المنافسة وتتويج الفريق باللقب بلا هزيمة.

وبشأن أهمية مباراة النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أكد البليهي أن الأولوية الآن هي إنهاء الدوري بأفضل طريقة ممكنة، ومن ثم التفكير في النهائي. يسعى الفريق لإسعاد جماهيره وإنهاء الموسم بتألق في المباراتين الأخيرتين وفي نهائي الكأس.

وعن سر تواجده الدائم في تشكيل الهلال هذا الموسم، رد قائلًا “التوفيق من الله، ومساعدة اللاعبين، والانتظام في التدريبات، إضافة إلى الإصرار والعزيمة”.

ويعد البليهي أحد أكثر اللاعبين مشاركة مع الهلال هذا الموسم، إذ لعب 47 مباراة بكل البطولات، منها 30 مباراة في الدوري، ولم يغب سوى في مناسبتين.

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