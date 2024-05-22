بسبب صوتها.. جوهانسون تقاضي أشهر شركات الذكاء الاصطناعي

سكارليت جوهانسون تهدد بمقاضاة OpenAI، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بسبب استخدام صوتها دون إذنها في خدمة “تشات جي بي تي”.

وفي تصريحاتها، زعمت جوهانسون أن OpenAI قد نسخت صوتها بعد رفضها منح الإذن للمدير التنفيذي للشركة، سام ألتمان، لاستخدام صوتها في برامجها. وأكدت النجمة الهوليوودية أنها رفضت بشدة طلب ألتمان في سبتمبر الماضي بشأن استخدام صوتها في نظام المحادثات الخاص بـ “تشات جي بي تي” للشركة.

بالتزامن مع هذا التطور، أوقفت OpenAI خدمة سكاي فويز، التي تشمل استخدام الصوت الذي أثار الجدل، وأعلنت أنها قامت بعملية اختيار الأصوات بعد عمليات فحص وتدقيق دقيقة، وذلك بمشاركة أكثر من 400 شخص تقدموا للحصول على الوظيفة.

يشير الخبراء إلى أن أحد الأصوات المستخدمة في “تشات جي بي تي” يظهر تشابهاً ملحوظاً مع الشخصية التي جسدتها جوهانسون في فيلم “Her” عام 2013، حين أدت صوت مساعد الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء.

وقالت جوهانسون في بيانها، “عندما سمعت الصوت الذي تم إصداره، شعرت بالصدمة والغضب وعدم التصديق من أن ألتمان سيستخدم صوتا مشابها بشكل مخيف لصوتي، لدرجة أن أقرب أصدقائي ووسائل الإعلام لم يتمكنوا من معرفة الفرق”.

ودافع ألتمان في بيان، الاثنين، عن شركته، وقال إن “الصوت المستخدم في “تشات جي بي تي” لم يكن المقصود منه أن يشبه صوت جوهانسون”.

وأشارت الشركة الناشطة في الذكاء الاصطناعي إلى أن الصوت المستخدم لممثلة أخرى، وليس تقليدا لصوت جوهانسون. ولم تذكر الشركة اسم الممثلة، وقالت إن ذلك “يعود لأسباب تتعلق بالخصوصية”.

وتواجه شركة OpenAI دعاوى قضائية رفعها عدد من المؤلفين والفنانين وشركات الإعلام بزعم أنها تستخدم موادهم

الحرة