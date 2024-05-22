جرائم وحوادث
شخص يدعي سرقة أمواله بمطار القاهرة.. وكاميرات المراقبة تكشف كذبه
تبينت من كاميرات المراقبة في مطار القاهرة الدولي أن ادعاءات شخص يحمل جنسية أجنبية كانت زائفة، حيث ادعى أنه قام بتحويل عملته الأجنبية إلى العملة المحلية قبل سفره إلى إحدى الدول. وقد كشفت تسجيلات الكاميرات أنه مجرد افتعال للواقعة بهدف إثارة البلبلة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه لإدعائه الكاذب.
صحيفة الاسبوع
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