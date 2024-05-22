ماذا قال مورينيو عن الاتحاد والهلال والتحكيم؟

خلال مشاركته في فعالية “الإتزان الرقمي” في مركز “إثراء” بالسعودية، تحدث المدير الفني السابق لروما، البرتغالي جوزيه مورينيو، عن دور التكنولوجيا الحديثة في كرة القدم. وفي حديثه، تناول مورينيو دور تقنية VAR في حسم الأهداف والتسللات والحالات الجدلية، ودعاز جماهير الاتحاد والهلال السعوديين قائلاً: “إذا كنت حكماً في غرفة مظلمة مع بعض الشاشات – يقصد الفار – تعرف كيف تفعلها.. إن كان هدفًا أم لا.. تسللًا أم لا”. وأضاف مورينيو بسخرية: “لذلك إذا كنت مشجعاً للاتحاد ستسرع اللقطة قليلاً، وإن كنت مسانداً للهلال ستؤخر اللقطة قليلاً”، مشيرًا إلى الاختلاف في تقييم بعض الحالات الجدلية.

يذكر أن حضور مورينيو إلى المملكة، ارتبط بإمكانية توليه تدريب أحد الفرق السعودية، أبرزها القادسية، لكن “سبيشيال وان” رفض التعليق هذا الأمر.

وخلال حديثه في المؤتمر أيضا قال مورينيو إن اختياره لمحطاته التدريبية، مبني على رؤية كاملة وتحديد إستراتيجية النادي.

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