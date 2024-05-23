الشكرية وبقية القبائل: جددوا مواقفكم
فى مثل هذا اليوم من العام الماضي ، خرج ابناء البطانة عامة والشكرية خاصة ، فى موكب وقوافل دعم للقوات المسلحة ، وخلال عام من الحرب وبعد إعلان الإستنفار من القائد العام للقوات المسلحة كان مجتمع البطانة فى متقدمة الركب ، بالرجال والمال والمواقف..
اليوم ، علينا تطوير آلياتنا من خلال توسيع المشاركة فى المقاومة الشعبية ، الخريف على الأبواب ، وحركة المجتمع إلى الفضاء ستتسع من الزراعة والرعي ، فإن لم تؤمن ارجاء المنطقة ، فإن خطر التسلل وارد..
شهدنا للسيد الناظر العميد الركن م أحمد محمد ابوسن مواقف مشهودة ومحسوبة بدقة ، وهو رجل عسكري فوق أنه ابن قبيلة وسليل زعامة ، وعلى أبناء القبيلة والمنطقة الإلتفاف والاصطفاف ، لمزيد من تقوية الصف وتقوية العزم وتجديد العهد وتذكير المجتمع بان الخطر ماثل وقائم..
ابراهيم الصديق على
22 مايو 2024م
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