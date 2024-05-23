البراحة …

البراحة أصحابه سودانيين كانوا من مغتربي الأمارات جمعتني الصدفة بأحدهم سنة 2000م في إحدى شركات الكهرباء وكان يتحدث عن مشروعهم الحلم.

بعد سنوات زرت المستشفى فوجدت تحفة معمارية وطبية سبقت زمانها في ذلك الموقع وبسببه إزدهرت الاستثمارات الصغيرة من مطاعم وصيدليات وسوبرماركتات.

لم أكن أعلم أن الدعامة إحتلوه (عنوة واقتدارا) إلا من الأخبار التي تواترت اليوم فطافت بخاطري هذه الذكرى.

هل تصدقوا أنني لا زلت أذكر ملامح ذلك المؤسس من سنة 2000م ولم أنسها ، لماذا ؟

ربما لأنه أثار إعجابي كسوداني اغترب واستفاد ويريد أن يقدم لمجتمعه ما يفيد.

نسيت أن أقول لكم أن ذلك المستثمر كان شماليا جلابيا وربما كان من قبيلة العبابدة على ما أذكر.

الجلابة يغتربون ويكافحون ويستثمرون في بلدهم عرق السنين ثم يأتي إخوة لهم في الوطن يحتلون ويسيطرون على عرق جبينهم ويحولونه لثكنات قتالية لأنهم بزعمهم يحاربون الفلول ودولة 56!

أكرر دعوتي لإسناد لجان التعويضات وإعادة الإعمار للمتضررين الحقيقيين.



#كمال_حامد 👓