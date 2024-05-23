أتالانتا يهين ليفركوزن ويتوج بالدوري الأوروبي

أحرز فريق أتالانتا الإيطالي لقب الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخه، بعد تفوقه على فريق باير ليفركوزن الألماني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جرت مساء الأربعاء على ملعب أفيفا في دبلن، أيرلندا. سجل أهداف أتالانتا لاعبه أديمولا لوكمان في الدقائق (12، 26، 76)، لتكون هذه أول هزيمة لفريق ليفركوزن هذا الموسم في جميع المسابقات.

ظهر فريق أتالانتا بخطورة في الدقيقة الثامنة، حيث قام سكاماكا بتسديدة رأسية من عرضية على الجانب الأيسر تمر قرب القائم. في الدقيقة 90+2، قام البديل هلوزيك بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر بالقرب من القائم، وانتهت المباراة بفوز أتالانتا بثلاثية نظيفة.

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