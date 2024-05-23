هاتريك.. لوكمان يصنع تاريخا أفريقيا جديدا بالنهائيات الأوروبية

في مباراة النهائي المقامة مساء الأربعاء ضد فريق باير ليفركوزن، تمكن المهاجم النيجيري أديمولا لوكمان من إحراز هدف التقدم لفريقه أتالانتا. جاء هدف لوكمان في الدقيقة الثانية عشرة من بداية المباراة، حيث استغل تمريرة عرضية أرضية من دافيد زاباكوستا من الجهة اليمنى ووضع الكرة في الشباك.

وأفادت شبكة “سكواكا” للإحصائيات بأن لوكمان أصبح أول لاعب في تاريخ أتالانتا يسجل هدفًا في نهائي بطولة أوروبية. بينما أوضحت شبكة “أوبتا” أن أديمولا يعد ثالث لاعب نيجيري يسجل هدفًا في مباراة نهائية لبطولة أوروبية كبرى، بعد أليكس أيوبي لآرسنال في الدوري الأوروبي 2019، وجو أريبو لآينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي 2022.

وتمكن لوكمان من التوقيع على هاتريك تاريخي إذ أضاف الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 26، و75.

كما ذكرت أوبتا أن لوكمان هو أول لاعب أفريقي يسجل ثنائية (أو أكثر) في نهائي بطولة أوروبية كبرى.

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