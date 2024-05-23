السعودية: تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها وأسمائها لا تعتبر تصريحًا لأداء فريضة الحج

أعلن عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، عن إطلاق وزارة الداخلية السعودية حملة تحت عنوان “لا حج بلا تصريح”، حيث لن يسمح لأي شخص يحمل تأشيرة زيارة بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى يوم الجمعة الموافق 15 ذو الحجة 1445.

وأوضح حنفي أن الداخلية السعودية أكدت أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها وأسمائها لا تعتبر تصريحًا لأداء فريضة الحج، وأن أي شخص يخالف ذلك سيتعرض لتطبيق العقوبات والجزاءات وفقًا للأنظمة والتعليمات في المملكة.

وأكد حنفي على ضرورة مغادرة جميع الأشخاص القادمين من مصر والحاصلين على تأشيرة زيارة بأنواعها فورًا من مكة المكرمة، لتجنب المسائلة القانونية والعقوبات التي تتضمن غرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف ريال ومنع دخول المملكة مستقبلًا. وأكد وجود حملات أمنية منتظمة لضبط المخالفين لنظام الحج من حملة التأشيرات الزيارة بأنواعها، وكذلك الأشخاص الذين يؤوونهم أو يتسترون عليهم.

وتابع أن كل ما تفعله المملكة في موسم الحج 1445 هو المحافظة على ضيوف الرحمن وجعلهم يؤدون فريضة الحج بيسر وأمان علي أن يقتصر دخول مكة المكرمة لحاملي تصريح الحج لحجاج الداخل وتأشيرة حج صريحة لحجاج الخارج.

بوابة فيتو