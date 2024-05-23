أول قرار ضد 4 أشخاص غسلوا 100 مليون جنيه من تجارة العملة

قررت النيابة العامة حبس أربعة أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة غسل مبلغ قدره 100 مليون جنيه مصري، الذي تم الحصول عليه من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أربعة أشخاص، بينهم أحدهم يحمل سجل جنائي، بسبب قيامهم بغسل الأموال التي حصلوا عليها من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وقام المتهمون بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وتمويهها بالطرق الشرعية، من خلال شراء عقارات ومحلات تجارية وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس شركات. ويُقدّر القيمة الإجمالية لأعمال الغسل التي قام بها المذكورون بحوالي 100 مليون جنيه مصري.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

بوابة فيتو